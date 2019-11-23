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بيان "مصرف لبنان" المركزي بشأن مزاعم مخالفة "بنك عودة" للقانون

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بيان "مصرف لبنان" المركزي بشأن مزاعم مخالفة "بنك عودة" للقانون بيان "مصرف لبنان" المركزي بشأن مزاعم مخالفة "بنك عودة" للقانون

مباشر: أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساء اليوم السبت، بيان حول ما أسماه بالحملات الممنهجة التي يتعرض لها بنك عودة وإدارته منذ فترة.

ونقلت وكالة الإعلام الوطنية بلبنان، نص البيان الذي جاء على النحو التالي:

"يهم مصرف لبنان أن "يؤكد أن بنك عودة مصرف يتمتع بإدارة رشيدة، كما بالملاءة المطلوبة من مصرف لبنان، وأن عملياته المصرفية هي سليمة وقانونية ويحتوي على سيولة مرتفعة، ان بنك عودة منتشر في لبنان والخارج ومعروف بحسن تعاطيه مع زبائنه داخليا كما في الخارج".

واستنكر ونفى مصرف لبنان "كل هذه الحملات التي يتعرض لها بنك عودة".

وكان بنك عودة قد أصدر بياناً جاء فيه "دأبت بعض الجهات المغرضة في الفترة الأخيرة، على إطلاق أكاذيب وافتراءات غير صحيحة اطلاقا تتعلق بعمل بنك عودة ورئيس مجلس إدارته سمير حنا".

وتابع، البيان "يهم بنك عودة ومجلس ادارته أن ينفيا كل تلك الأكاذيب التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل متعمد وممنهج، مع التأكيد على التزام البنك التام بالقواعد القانونية المصرفية كما بقواعد الحوكمة السليمة".

واختتم البيان مؤكدا "أن أعماله تخضع بشكل دائم لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وكل كلام مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يقصد بها الاضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".

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