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"الجبير": "إيران لن تنجو بفعلتها من الاعتداء على "أرامكو"

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"الجبير": "إيران لن تنجو بفعلتها من الاعتداء على "أرامكو" "الجبير": "إيران لن تنجو بفعلتها من الاعتداء على "أرامكو"

 

مباشر: قال وزیر الدولة السعودي للشؤون الخارجیة عادل الجبیر، الیوم السبت، إن إیران ھي المسؤولة عن الاعتداء على شركة (أرامكو) للنفط في سبتمبر/أيلول الماضي مؤكدا انھا لن "تنجو بفعلتھا".

وأوضح الوزیر الجبیر خلال مشاركته في مؤتمر (حوار المنامة)، أن السعودیة ستطلب من الأمم المتحدة توفیر خبراء للتأكد من الحادثة، مبینا أن الأمر سیتطلب وقتا، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وأكد أن "دول الخلیج العربیة لا تعمل على التصعید مع إیران"، مشیرا إلى أن الصواریخ والطائرات (المسیرة) التي استھدفت السعودیة ھي من صنع إیران.

 وشدد الجبیر على ضرورة التأكید للإیرانیین أن "ھذا السلوك غیر مقبول".

ومن جانبه أكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي "أن النظام الإيراني يشكل التهديد الأساسي للأمن الملاحي في منطقة الخليج العربي، والذي لا يمكن ردعه إلا بتكاتف جهود كافة الشركاء الاقليميين والعالميين، لما تمثله منطقة الخليج العربي من أهمية بالغة بالنسبة إلى العالم".

كما أكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية على أهمية وحيوية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة لما تتضمنه من ممرات مائية هامة تشكل عصب الاقتصاد العالمي، حيث يمر منها معظم احتياجات العالم من النفط، بحسب وكالة انباء "واس".

وأشار الجنرال ماكنزي إلى أنه ومنذ الاعتداءات على السفن في مياه الخليج العربي، مايو الماضي، ارتفعت تأمين ناقلات النفط، وهو ما ترك أثره على الجميع، وبغض النظر عن الكمية أو مكان وجود التهديدات، منوهاً أن أمن الملاحة البحرية مسؤولية مشتركة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في المنطقة لردع أية تهديدات قد تقع.

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