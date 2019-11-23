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الأمن السعودي يضبط 4 متهمين بالاحتيال على عملاء البنوك بالقصيم

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الأمن السعودي يضبط 4 متهمين بالاحتيال على عملاء البنوك بالقصيم الأمن السعودي يضبط 4 متهمين بالاحتيال على عملاء البنوك بالقصيم

الرياض – مباشر: ضبطت قوات الشرطة ، 4 متهمين من باكستان قاموا بالاحتيال على عملاء البنوك.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط أربعة متهمين -من الجنسية الباكستانية - في العقدين الرابع والخامس من العمر، بحسب الصفحة الرسمية لإمارة منطقة القصيم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار الرائد بدر السحيباني إلى توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم.

وكشف عن العثور على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، مع المتهمين حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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