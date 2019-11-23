أخبار عاجلة

الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية -
شارع النهار | احفاد وابناء الفنان احمد راتب يحيون ذكري بكلمات من القلب -
اليوم - وزارة الهجرة تنفذ مبادرة "مراكب النجاة" من مدارس الفيوم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية -
اليوم - قطاع الأعمال: توقيع عقد إعادة الهيكلة المالية ودمج شركات "القابضة للقطن والغزل والنسيج" -
اليوم - رئيس الوزراء يستعرض المؤشرات الإيجابية حول الاقتصاد المصري -
اليوم - الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز -
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف.. من هو حسان دياب؟ -
روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق -
شارع النهار | تمشية من الجامعة للدقي انتهت بانه اتقدملي زوجة احمد راتب الله يرحمه -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمالي سوريا

Google+ Print
روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمالي سوريا روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمالي سوريا

جي بي سي نيوز:- أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، الخميس، سيطرتها على قاعدة جوية في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري.

وقالت الشرطة العسكرية الروسية إنها سيطرت على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب، والتي كانت مركزا للقوات الأميركية قبل انسحابها مؤخرا ، وفق "سكاي نيوز" .

وتعد قاعدة سيرين الجوية ثاني قاعدة أميركية سابقة تتمركز فيها القوات الروسية بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق شمال شرقي سوريا مطلع أكتوبر الماضي.

وكانت القوات الروسية قد نشرت مروحيات وأنظمة صاروخية الأسبوع الماضي في مطار القامشلي شمال شرقي ، وأقامت قاعدة لطائرات الهليكوبتر هناك.

وعرضت قناة تلفزيونية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، الخميس الماضي، مقطعا يظهر تحليق طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز مي-35 على علو منخفض فوق منطقة صحراوية قبل الهبوط في القاعدة الجديدة.

وتم نشر ثلاث طائرات هليكوبتر، بينها طائرة هليكوبتر للنقل العسكري من طراز مي-8، في القاعدة الجديدة بالفعل، لكن سيلي ذلك وصول المزيد وفق ما ذكرت المحطة.

ولروسيا منشأتان عسكريتان دائمتان في سوريا، هما قاعدة جوية في محافظة اللاذقية تستخدم لتنفيذ ضربات جوية على فصائل المعارضة السورية، وقاعدة بحرية في طرطوس على البحر المتوسط.

ولم يتضح إن كانت القاعدة الجديدة ستكون دائمة، لكن إقامتها تشير إلى أن موسكو تسعى لسيطرة أكبر على مجريات الأمور قرب الحدود التركية، حيث ينفذ البلدان دوريات مشتركة.

وتهدف تلك الدوريات، التي اتفق عليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والتركي رجب طيب أردوغان، إلى ضمان خلو المنطقة الحدودية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة تهديدا لأمنها.

ويأتي الانتشار الروسي بعد أقل من شهر من انسحاب القوات الأميركية من المنطقة عقب قرار مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد بسحب القوات من بعض المناطق في سوريا.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق

روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق

روسيا.. 3 دببة قطبية تسبح في مياه لم تتجمد على غير العادة

روسيا.. 3 دببة قطبية تسبح في مياه لم تتجمد على غير العادة

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية