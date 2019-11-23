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بالفيديو : مقتل 6 مدنيين من قبل قوات النظام بقصف صواريخ على مخيمات النازحين في بلدة قاح شمال ادلب

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بالفيديو : مقتل 6 مدنيين من قبل قوات النظام بقصف صواريخ على مخيمات النازحين في بلدة قاح شمال ادلب بالفيديو : مقتل 6 مدنيين من قبل قوات النظام بقصف صواريخ على مخيمات النازحين في بلدة قاح شمال ادلب

جي بي سي نيوز :- قتل 6 مدنيين وأصيب آخرون، في غارات لمقاتلات روسية على منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية.

وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روسية، أغارت مساء الأربعاء، على منطقة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبي، وبعض القرى في المحافظة، بينها "ببيلا"، و"السرج"، و"الحميدية".

من جهة أخرى، تعرضت قرى أخرى في المحافظة، بينها "بداما"، و"كفرسنجة"، و"سرمان"، لهجمات برية وجوية، شنتها قوات النظام السوري.

وبحسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، أسفرت الغارات الروسية على معرة النعمان، عن سقوط 6 قتلى مدنيين، بينهم 4 أطفال، وإصابة آخرين، وفق إحصاءات أولية.

وتواصل طواقم الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، حسب نفس المصادر.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

 

جي بي سي نيوز

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