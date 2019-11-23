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" مفوضية البترا " : ليس للسلطة مصلحة بهوية السائح المليون

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" مفوضية البترا " : ليس للسلطة مصلحة بهوية السائح المليون " مفوضية البترا " : ليس للسلطة مصلحة بهوية السائح المليون

جى بي سي نيوز :-  نفت سلطة اقليم البترا وجمعية المكاتب السياحية في البترا، وجود معرفة مسبقة بين وزيرة السياحة مجد شويكة والسائحة رقم مليون في مدينة البترا، ولا مع أي من المسؤولين المعنيين بالسائحة.

ونفى رئيس سلطة البترا سليمان الفرجات عبر منصة "حقك تعرف"، أن تكون السلطة أو الوزارة هما من اختارا مسبقا الزائر رقم مليون لمدينة البترا الخميس. 

وقال الفرجات ان اتهام السطلة والوزارة بالتعمد باختيار السائحة الأمريكية أليسون كاري افتراء. 

ولفت إلى أن السلطة يهمها الانجاز والرقم ولا يهمها الشخص الفائز، وليس لدى السلطة أو الوزارة أو أي كان مصلحة بهوية السائح المليون. 

وقال رئيس جمعية المكاتب السياحية في البترا سليمان الحسنات، إن السائحة أليسون وزوجها تم الحجز لهما منذ 3 أشهر لقضاء شهر العسل بواسطة شركة سياحية. 

وأوضح أن الأشخاص الذين ظهروا في التغطية المباشرة قبيل استلام أليسون لتذكرتها هم سياح يحملون تذكرة سياحية مدفوعة مسبقا jordan pass وأرادوا ختمها والاستفسار عن مسار الرحلة فذهبوا لشباك آخر، أما السيدة الأخرى التي ظهرت في البث المباشر فهي مذيعة لمحطة نرويجية كانت تغطي الحدث. 

جي بي سي نيوز

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