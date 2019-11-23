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ولي العهد للملك : دمت لنا قائدا وقدوة وأبا

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جى بي سي نيوز  :- نشر ولي العهد الامير حسين صورة للملك عبدالله خلال  الحفل الذي أقامه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك . 

وقال  :  تستمر جهودك الساعية إلى تحقيق السلام والوئام في المنطقة بنيل احترام وتقدير العالم. دمت لنا قائدا وقدوة وأبا.

واضاف عبر منشور له على موقع انستقرام : خلال الحفل الذي أقامه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك لتسليم جلالة سيّدنا جائزة "رجل الدولة-الباحث" لعام 2019، تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

صورة : 

جي بي سي نيوز

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