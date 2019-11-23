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انخفاض ثروة إيلون ماسك بعد فشل إطلاق Cybertruck

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انخفاض ثروة إيلون ماسك بعد فشل إطلاق Cybertruck انخفاض ثروة إيلون ماسك بعد فشل إطلاق Cybertruck

انخفضت ثروة إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا Tesla، بمقدار 768 مليون دولار في يوم واحد، بعد الإطلاق الذي طال انتظاره لشاحنة تيسلا الفضائية المسماة Cybertruck، وتحطم زجاجها غير القابل للكسر بواسطة كرة معدنية صغيرة.

وواجه المؤسس المشارك لشركة تيسلا تبخر أكثر من ثلاثة أرباع مليار دولار من ثروته في يوم واحد بعد إطلاق فاشل لأحدث سيارات الشركة الكهربائية، ووصول صافي ثروته إلى 23.6 مليار دولار.

هذا ويصنف رجل الأعمال البالغ من العمر 48 عامًا في المرتبة 41 من بين أغنياء العالم، وبالرغم من أن ماسك ليس غريبًا على تحمل المخاطر المحسوبة، لكن يبدو أن التجربة المكلفة كانت خطأً غير متوقع.

وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 6 في المئة بعد كشف النقاب عن الشاحنة الصغيرة، والتي تحطم زجاج نافذتها المفترض أنه غير قابل للكسر مرتين خلال العرض أثناء محاولة إثبات متانتها.

وقال ماسك عن Cybertruck: إنها حرفيًا مضادة لرصاص مسدس عيار 9 ملم، وهو ما حاول المصمم الرئيسي للشركة، فرانز فون هولزهاوزن Franz von Holzhausen، تأكيده، لكن التجربة الفعلية أثبتت عكس ذلك.

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وسبق أن وصف ماسك السيارة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بأنها تشبه شاحنة الشركة المستقبلية Cyberpunk، لكن رد الفعل العام على تصميمها لم يكن كما يتوقع إيلون ماسك، حيث واجهت سخرية كبيرة من شكلها وتصميمها.

وشارك الملياردير في وقت لاحق

قصير عبر حسابه الرسمي على تويتر للمصمم الرئيسي للشركة وهو يقوم بنفس الاختبار مع تأثيرات مختلفة بشكل ملحوظ قبل الإطلاق.

وبينما تفتح السيارة الجديدة سوقًا جديدًا مربحًا لتيسلا، إلا أنها تواجه منافسة شديدة من شركة فورد العملاقة للسيارات، وقال ماسك: إن الشاحنة الكهربائية الصغيرة ستبدأ الإنتاج في عام 2021.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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