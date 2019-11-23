مدير أكبر صندوق تحوط ينفي المراهنة على هبوط الأسهم

من: أحمد شوقي

مباشر: نفى راي داليو" مدير أكبر صندوق تحوط في العالم مزاعم أن "بريدج ووتر" راهن بأكثر من مليار دولار على انخفاض أسواق الأسهم العالمية.

وكان تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة، ذكر أن "بريدج ووتر" راهن بأكثر من مليار دولار على هبوط الأسهم خلال الـ3 أشهر المقبلة معتمداً على هبوط مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الأمريكية أو "ستوكس 600" لأسهم أوروبا أو كليهما.

وأوضح "راي داليو" في عدة تغريدات عبر "تويتر": "هذا خطأ، أريد أن أوضح أننا لا نملك أي رهان من هذا القبيل على أن سوق الأسهم سينخفض".

وأضاف التقرير أن هذه الاحتمالات تستخدم خيارات البيع - التي تم تجميعها على مدى أشهر من قبل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي - والتي تمنح المستثمرين خيار بيع الأسهم بسعر محدد مسبقًا في تاريخ معين.

وتابع التقرير أن صندوق التحوط دفع نحو 1.5 مليار دولار لعقود الرهان، أي حوالي 1 بالمائة من إجمالي أصول "بريدج ووتر" البالغة 150 مليار دولار.