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لبنانيون يستنكرون إحراق "مجسم الثورة" (فيديو)

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لبنانيون يستنكرون إحراق "مجسم الثورة" (فيديو) لبنانيون يستنكرون إحراق "مجسم الثورة" (فيديو)

جي بي سي نيوز :-  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر احتراق "مجسم الثورة" الموجود في ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت.

ولم يظهر المقطع المتداول المتسببين في إحراق المجسم، فيما ندد أغلب المتفاعلين بهذا العمل، مؤكدين أن الفاعلين "لم يتعلموا من التاريخ أن أي ثورة لا يمكن إخمادها إلا عبر تنفيذ مطالبها".

 

وشدد مغردون على أن إحراق المجسم الذي يأخذ شكل قبضة "لن يخمد ثورتنا وسيرتفع مقابله مليون قبضة ثائرة بوجه الحاقدين، وعليها ستكون شعلة الاستقلال الحقيقي".

 

ومنذ خمسة أسابيع، يتظاهر اللبنانيون في الشوارع والساحات ضد الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية الفساد والعجز عن معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة في البلاد.

 

 

 

— Michel Faddoul (@michel_faddoul)

جي بي سي نيوز

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