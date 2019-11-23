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نتنياهو: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية وسورية ردا على قصف تعرضت له إسرائيل

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نتنياهو: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية وسورية ردا على قصف تعرضت له إسرائيل نتنياهو: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية وسورية ردا على قصف تعرضت له إسرائيل

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضربة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في سوريا، استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وكانت ردا على قصف تعرضت له إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريح اليوم الأربعاء: "لقد أوضحت أنه بغض النظر عن الجهة التي ستضر بنا، سنرد عليها ردا مؤلما، وهكذا فعلنا ضد أهداف عسكرية لقوات القدس الإيرانية ومنشآت عسكرية سورية بعد أن أُطلقت منها صواريخ أمس باتجاه إسرائيل. سنكون ثابتين في ضمان أمن إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أنه نجح في اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل.

وفي وقت لاحق أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية، قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها.

المصدر: نوفوستي

جي بي سي نيوز

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