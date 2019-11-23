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نوكيا تستعد للإعلان عن هاتف جديد في 5 ديسمبر

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نوكيا تستعد للإعلان عن هاتف جديد في 5 ديسمبر نوكيا تستعد للإعلان عن هاتف جديد في 5 ديسمبر

تعتزم شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global الفنلندية التي تملك حقوق إطلاق هواتف نوكيا الذكية هاتف جديد مطلع الشهر المقبل.

ونشرت الشركة يوم الجمعة تغريدة على موقع تويتر قالت فيها: “سيتم إطلاق أحدث إضافة لعائلتنا في 5 كانون الأول/ديسمبر 2019. ترقبوا المزيد!”.

وما عدا التغريدة، لا يُعلم بعد أي شيء عن الهاتف الذي تعتزم الشركة الإعلان عنه، ولكن يُشار إلى أنها أعلنت عن هاتف (نوكيا 8.1) Nokia 8.1 في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لذا يُتوقع أن تعلن الشركة عن الإصدار الجديد من الهاتف، الذي قد يحمل اسم (نوكيا 8.2).

ويُتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن هاتف (نوكيا 5.2)، أو هاتف (نوكيا 2.3) الذي قد يأتي ببعض التحسينات البسيطة مقارنةً بهاتف (نوكيا 2.2).

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