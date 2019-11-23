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ثروات أغنياء العالم تقفز نصف تريليون دولار منذ بداية العام

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مباشر: ارتفعت ثروات أغنى 100 شخص حول العالم بأكثر من نصف تريليون دولار هذا العام؛ بفضل مكاسب قياسية لسوق الأسهم الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبرج، زادت ثروات أغنى 100 ملياردير في قائمة الأثرياء التي تتبعهم الوكالة بشكل يومي إلى 3 تريليونات دولار تقريباً في الأسبوع الماضي.

واستفاد الأثرياء من الصعود القياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز "داو جونز" مستوى 28 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتراجع قليلاً عن هذا المستوى في وقت لاحق من الأسبوع.

وتشير البيانات إلى أن كل ثري في القائمة ربح 3 مليارات دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري.

وتأتي مكاسب الأسواق رغم القلق بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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