أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: كانت التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الشاغل الرئيسي للمستثمرين خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار الضبابية حول الاتفاق التجاري الجزئي.

كما استحوذت توقعات وتحذيرات بشأن النمو العالمي بالإضافة إلى بيانات اقتصادية هامة على اهتمام المستثمرين.

واشنطن وبكين تُجريان محادثات بناءة حول الصفقة التجارية الجزئية

تمكنت الولايات المتحدة والصين من إجراء محادثات إيجابية حول الصفقة التجارية الجزئية في عطلة الأسبوع الماضي.

ترامب يبلغ رئيس الفيدرالي احتجاجه على معدلات الفائدة المرتفعة

قال الرئيس دونالد ترامب إنه احتج على معدلات الفائدة الأمريكية التي يعتبرها مرتفعة للغاية مقارنة مع الدول المتقدمة الأخرى، وذلك خلال اجتماع مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

اليابان تخفض حيازتها من الديون الأمريكية لكنها تحتفظ بالصدارة

خفضت اليابان حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ومع لا تزال تحتفظ بالصدارة كأكبر دولة امتلاكاً لديون الولايات المتحدة.

رئيسة صندوق النقد تشيد بخطط السياسة المالية لألمانيا

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن ألمانيا يحب أن يُقدم لها الشكر بشأن التحفيز المالي وخطط المناخ، في ثناء نادر بحق الحكومة الألمانية.

مورجان ستانلي يتوقع ضعف أداء الأسهم الأمريكية في 2020

توقع بنك "مورجان ستانلي" تراجع أداء الأسهم الأمريكية مقابل نظرائها من الأسواق بحلول نهاية العام المقبل، كما يرى أن الذهب سيظل يتداول في نطاق الـ1500 دولار للأوقية.

ترامب يهدد الصين بزيادة التعريفات حال عدم إبرام صفقة تجارية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الصينية إذا لم تبرم بكين صفقة تجارية مع واشنطن.

تقرير: روسيا قد ترفض المزيد من الخفض لإنتاج النفط

ذكر تقرير صحفي أنه من غير المحتمل أن توافق روسيا على إجراء المزيد من الخفض لإنتاج النفط خلال اجتماعها مع أوبك في الشهر المقبل.

بعد قانون يدعم متظاهري هونج كونج..بكين تتهم واشنطن بالتدخل بشؤونها

انتقدت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة كما أدانتها بالتدخل في شؤونها بعدما مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون بالإجماع يدعم المتظاهرين في هونج كونج.

تقرير: الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين قد يؤجل للعام المقبل

ذكر تقرير صحفي أن التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يتم تأجيله إلى العام المقبل.

الفيدرالي: لا حاجة لتغيير السياسة النقدية وسط تراجع المخاطر الاقتصادية

يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يوجد حاجة على الأرحج للمزيد من خفض معدلات الفائدة ما لم تتغير الظروف الاقتصادية بشكل كبير.

"سوسيتيه جنرال": الاقتصاد الأمريكي سيشهد ركوداً في العام المقبل

توقع الاقتصاديون في بنك "سوسيتيه جنرال" أن يشهد اقتصاد الولايات المتحدة ركوداً في منتصف العام المقبل.

موديز تخفض النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في ألمانيا إلى سلبية

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "هنري كيسنجر" إن الولايات المتحدة والصين في "سفح الحرب الباردة، محذراً من أن الصراع بينهما قد يكون أسوأ من الحرب العالمية.

منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات النمو العالمي لأدنى مستوى بعقد

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد مضى، وسط التحديات العالمية.

"حقبة دراجي" تنتهي بالدعوة لتوحيد صفوف أوروبا حول هدف التضخم

وقع "ماريو دراجي" على آخر محضر اجتماع للسياسة النقدية بالمركزي الأوروبي تحت ولايته، داعياً لتوحيد صفوف صناع السياسة حول الهدف الرئيسي للبنك.

صحيفة: الصين تدعو واشنطن لعقد مباحثات تجارية في بكين

كشف تقرير صحفي أن الصين دعت المفاوضين التجاريين الأمريكيين إلى زيارة لبكين من أجل عقد جولة جديدة من المباحثات التجارية.

تقرير: أوبك قد تمدد اتفاق خفض إنتاج النفط لمنتصف 2020

ذكر تقرير صحفي أن أوبك وحلفاءها من المحتمل أن يتفقون على تمديد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية حتى منتصف العام المقبل.

منظمة التجارة العالمية تحذر من المستويات المرتفعة للحواجز التجارية

حذرت منظمة التجارة العالمية من وصول الحواجز التجارية التي وضعتها دول مجموعة العشرين إلى مستويات مرتفعة تاريخياً، مشيرةً إلى التأثير السلبي لذلك على النمو الاقتصادي العالمي.

يلين: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد

ترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أن عدم المساواة الواضح في الثروة والذي تراكم لعقود يُشكل تهديداً رئيسياً على اقتصاد الولايات المتحدة.

نشاط الخدمات في منطقة اليورو يتراجع لأدنى مستوى بـ10 أشهر

تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 10 أشهر خلال الشهر الجاري، مع تحسن طفيف في القطاع الصناعي وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش.

"لاجارد" تحث الحكومات على زيادة الاستثمارات العامة

حثت الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الحكومات على تعزيز الاستثمارات العامة وزيادة التنسيق في الخدمات والأسواق المصرفية والرأسمالية لتحقيق التوازن في اقتصاد المنطقة.

جولدمان ساكس يتوقع مكاسب 4% للإسترليني مقابل اليورو

أبدى بنك "جولدمان ساكس" نظرة متفائلة حيال الجنيه الإسترليني في العام المقبل، حيث يتوقع أن تساهم الانتخابات البريطانية بالشهر المقبل في تمهيد الطريق لحل معضلة البريكست.

ترامب: الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون قريبة للغاية.

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الشهر الجاري، بدعم أداء قطاعي الصناعة والخدمات.

ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة لمدة شهر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل يمنع إغلاق حكومة الولايات المتحدة لمدة شهر.