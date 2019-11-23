السعودية تتسلم رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية من اليابان

الرياض - مباشر: تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين الاقتصادية لعام 2020 من اليابان.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه تسلم مجموعة العشرين الاقتصادية لعام 2020.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر..أهلاً بكم في السعودية".

جاء ذلك على خلفية زيارة الأمير فيصل إلى مدينة ناغويا اليابانية، لترأس وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين "G20"، التقى الأمير فيصل بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك.

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