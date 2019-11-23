انخفاض سعر بيتكوين في خضم أزمة سوقية غامضة

انخفض سعر عملة بيتكوين إلى جانب عدة عملات رقمية مشفرة رئيسية أخرى بشكل كبير على مدار الساعات الأربعة والعشرين الماضية، الأمر الذي تسبب بمسح المليارات من قيمتها السوقية.

وهبطت قيمة عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بأكثر من 10 في المئة ليقل سعرها عن 7100 دولارًا، وذلك لأول مرة منذ شهر مايو الماضي، مع عدم وجود علامة على تباطؤ الانهيار الحالي.

وشهدت كل من Ethereum و Bitcoin Cash و Ripple خسائر تتراوح بين 5 و 15 في المئة خلال اليوم الأخير، وكافح محللو العملات المشفرة لشرح الانهيار المفاجئ، لكنهم قالوا: إنه لا ينبغي استبعاد المزيد من الخسائر.

وتأتي حركة السوق في تناقض صارخ مع العام الحالي الإيجابي في عملة بيتكوين، بحيث حققت قيمة العملة ارتفاعًا من أقل من 4000 دولارًا في يناير 2019.

وكان بعض المستثمرين يأملون في أن تستمر عملة بيتكوين في تحقيق المكاسب بعد التطورات الإيجابية الأخيرة في قطاع العملة المشفرة، وخاصةً بعد أن أبدت الصين والاتحاد الأوروبي دعمهما لفكرة العملة الرقمية المدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين.

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ووصف الرئيس الصيني شي جين بينغ فكرة العملة الرقمية المدعومة بتكنولوجيا البلوك تشين في الشهر الماضي بأنها إنجاز مهم، مما دفع إحدى الصحف الحكومية الصينية إلى نشر القصة على صفحتها الأولى حول نجاح بيتكوين.

وقال الرئيس الصيني: إنه يتعين على ثاني أكبر اقتصاد في العالم الإسراع في تطوير تكنولوجيا البلوك تشين.

وارتفعت عملة بيتكوين، المعروفة بتذبذب أسعارها إلى حد كبير، بأكثر من 40 في المئة في غضون يومين بعد تصريحات الرئيس الصيني، حيث راهن المستثمرون على أن دعم بكين لتقنية البلوك تشين والخطط لإصدار عملية رقمية سيادية من شأنه أن يسرع احتضان العملات المشهورة.

وجاء ذلك بعد سنوات من اتخاذ الصين موقفًا متشددًا تجاه العملات الرقمية المشفرة، كما يأتي الوصف وسط شائعات بأن البلاد تستعد لإطلاق عملتها المشفرة العام المقبل.

هذا ويعد أحد التفسيرات المحتملة للانهيار الغامض لسعر بيتكوين هو التطورات الأخرى في الصين التي شهدت حملة جديدة على المنصات غير القانونية.

ويبدو أن تأييد الدولة للعملة المشفرة يغذي زيادة في نشاط التداول عبر المنصات غير المشروعة، مما أدى إلى رد فعل من بنك الشعب الصيني، وقال البنك: بمجرد اكتشاف أي منصة غير قانونية، سيتم إيقافها على الفور.

كما حذر البنك المستثمرين من الخلط بين التشفير وبين تقنية البلوك تشين، الداعمة للعديد من العملات المشفرة مثل بيتكوين.