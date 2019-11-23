إليك تصميم ومواصفات Galaxy S11 المنتظر

نشر صاحب التسريبات الشهير على موقع تويتر [email protected] صورًا لتصميم هاتف (جالاكسي إس11) Galaxy S11 المرتقب من شركة سامسونج الكورية بناءً على التسريبات التي انتشرت عن الهاتف حتى الآن.

وتعاون [email protected] مع موقع 91Mobiles على رسم الهاتف بالأبعاد الثلاثة، ونشر مجموعة من الصور، ومقطع فيديو يوضح تصميم الهاتف الذي يبدو أنه يشبه هاتف (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note من حيث الواجهة، وهناك اختلاف في نظام الكاميرات الخلفية.

وبعكس هواتف (جالاكسي إس10) الحالية، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف (جالاكسي إس11) ستكون في منتصف الشاشة التي يظهر أنها منحنية، وليس في الزاوية. كما تظهر الصور وجود 4 كاميرات خلفية، وحساس خامس من نوع 3D ToF، ضمن نظام مستطيل الشكل تتموضع فيه الكاميرات على شكل الحرف L. ووفقًا لحساب [email protected] فإن هذه الصور تقوم على “مصدر في الصناعة موثوق جدًا ومن المستوى الأول”.

أما فيما يتعلق بتفاصيل المواصفات، فإن التسريبات ذكرت حتى الآن أن الهاتف سيقدم كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، مع إمكانية التقريب البصري بمعدل 5X، وميزة شبيهة بميزة Deep Fusion من آبل، بالإضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالكاميرا.

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أما حجم الشاشة، فسوف يكون أكبر للإصدارات الثلاث من (جالاكسي إس11)، إذ سوف يقدم هاتف (جالاكسي إس11 إي) شاشة بقياس 6.2 بوصات أو 6.4 بوصات. أما هاتف (جالاكسي إس11) فسوف يقدم شاشة بقياس 6.7 بوصات، في حين ستكون شاشة (جالاكسي إس11 بلس) بقياس 6.9 بوصات. كما أن الشاشة سوف تكون من نوع Dynamic AMOLED بدقة QHD+ مع حساس بصمة تحت الشاشة. وهناك شائعات بأنها سوف تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويُتوقع أن تدعم الإصدارات الثلاث شبكات الجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، وسوف تأتي مع أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865) ومعالج (إكسينوس 990) Exynos 990 من سامسونج. وسوف تعمل الهواتف بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج.

هذا؛ ويُتوقع أن تعلن سامسونج عن الهواتف الجديدة خلال حدث خاص قد يُقام في 18 شباط/فبراير القادم.