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تويتر تدعم المصادقة الثنائية بدون رقم الهاتف

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تويتر تدعم المصادقة الثنائية بدون رقم الهاتف تويتر تدعم المصادقة الثنائية بدون رقم الهاتف

أعلنت شركة تويتر عن تغيير إعداداتها الأمنية الخاصة بميزة (المصادقة الثنائية)، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الاستفادة من هذه الميزة دون الحاجة لاستخدام رقم الهاتف، وهي خطوة مرحب بها بعد الوصول إلى رقم الهاتف واختراق الحسابات.

ويُعتقد أن خيار استخدام رقم الهاتف كان أكثر منطقية عندما كانت تويتر تعتمد على الرسائل القصيرة لإرسال الرموز الأمنية، ولكن الآن مع انتشار تطبيقات المصادقة، أو المفاتيح الأمنية، فإن طلب رقم الهاتف لم يعد بتلك الضرورة.

ويُعتقد أيضًا أن هذا تطور إيجابي للغاية من قبل تويتر، خاصةً بعد حوادث اختراق، واعتراف تويتر حديثًا عن أنها استخدمت “عن غير قصد” أرقام هواتف المستخدمين لأغراض الإعلان. وتعد تطبيقات المصادقة أكثر أمانًا، إذ يمكن استخدامها دون الاضطرار إلى إعطاء تفاصيل شخصية إلى تويتر.

وقالت تويتر في تغريدة لها على موقعها: “إننا نسهل أيضًا تأمين حسابك باستخدام المصادقة الثنائية. فبدءًا من اليوم، يمكن التسجيل في (المصادقة الثنائية) 2FA بدون رقم هاتف”.

ويمكن للمستخدمين الذين أعطوا أرقام هواتفهم إلى تويتر حذفه من خلال الذهاب إلى الإعدادات في التطبيق، أو الموقع على الويب، ثم النقر على قائمة (الحساب) Account، ثم النقر على رقم الهاتف، ثم اختيار (حذف) Delete.

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