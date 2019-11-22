الرزاز يبحث مع عبد المهدي أنبوب النفط بين البلدين

جى بي سي نيوز :- أكد رئيسا الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والدكتور عمر الرزاز، عزمهما على مواصلة الجهود بشأن خط أنبوب النفط الاستراتيجي الذي يربط البلدين، وتفعيل جميع الاتفاقيات بينهما.

وأشار مكتب عبد المهدي في بيان له، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز، عبرا خلاله عن فهمهما المشترك لما تمر به المنطقة، وعن وقوفهما سوية أمام الصعوبات والأحداث التي يمر بها البلدان".

وأضاف البيان، أن "الرزاز عبر عن دعمه للحكومة العراقية ولاستقرار في العراق".

وتابع أن "الطرفين اتفقا على مواصلة الجهود فيما يخص خط أنبوب النفط الاستراتيجي، وتفعيل كافة الاتفاقات التي جرى توقيعها خلال الفترة الماضية".

من جهتها، أكدت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، "أن أنبوب تصدير النفط عبر ميناء العقبة الأردني سينفذ عن طريق الاستثمار، مبينة أن المنفذ الجديد في حال تنفيذه، سيكون من المنافذ التصديرية المهمة كونه سينوع المنافذ التصديرية النفطية للعراق".