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عودة التفاؤل التجاري وبيانات اقتصادية محور الأسواق العالمية اليوم

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عودة التفاؤل التجاري وبيانات اقتصادية محور الأسواق العالمية اليوم عودة التفاؤل التجاري وبيانات اقتصادية محور الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: عاد التفاؤل بشأن التجارة من جديد بعد تصريحات قادة أكبر اقتصادين في العالم ليكون محور الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة جنباً إلى جنب مع بيانات اقتصادية في الاقتصاديات الكبرى.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أن الصفقة التجارية مع الصين قد تكون قريبة للغاية، مضيفاً: "لدينا فرصة جيدة للغاية لعقد صفقة تجارية".

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني أن بكين ترغب في عقد صفقة مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لكنها لا تخشى الانخراط في حرب تجارية.

في حين، يرى كبار المسؤولين في غرفة التجارة الأمريكية أن إتمام الولايات المتحدة والصين للمرحلة الأولى من الصفقة التجارية قد لا يتم قبل الموعد النهائي للتعريفات القادمة في منتصف ديسمبر/كانون الأول.

بيانات اقتصادية ومؤشرات الأسهم

كشفت بيانات اقتصادية في أكبر عالمي عن ارتفاع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في 4 أشهر خلال نوفمبر/تشرين الثاني بدعم قطاعي الصناعة والخدمات.

كما زادت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

وفي أوروبا، تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 10 أشهر خلال الشهر الجاري، مع تحسن طفيف في القطاع الصناعي إلا أنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.

فيما انكمش النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى منذ 2016 خلال الشهر الجاري.

كما تراجع نشاط الخدمات ألمانيا لأدنى مستوى في 3 سنوات ليساهم في بقاء النشاط الاقتصادي داخل منطقة الانكماش.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات مع عودة التفاؤل التجاري، لكنها تسجل أول خسائر أسبوعية في شهر.

كما أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع التفاؤل بشأن التجارة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم لكنها تسجل خسائر أسبوعية.

وكانت التوترات التجارية دفعت صناديق الأسهم الأوروبية لأول تدفقات خارجة في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي.

خسائر النفط

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات اليوم حيث فقد أكثر من 1 بالمائة من قيمته، ليسجل خسائر أسبوعية.

وكشفت بيانات "بيكر هيوز" عن تراجع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.

بينما لم تشهد أسعار الذهب أي تغييرعند تسوية جلسة اليوم حيث تخلت عن ارتفاعها مع صعود الدولار خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية لكن المعدن الأصفر سجل خسائر أسبوعية.

مباشر (اقتصاد)

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