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محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل أول خسائر أسبوعية في شهر

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محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل أول خسائر أسبوعية في شهر محدث.. الأسهم الأمريكية تسجل أول خسائر أسبوعية في شهر

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لأول مرة في 4 جلسات متتالية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنها تسجل أول خسائر أسبوعية في شهر تقريباَ.

وعاد التفاؤل التجاري مجدداً بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قد تكون قريبة للغاية.

كما أكد الرئيس الصيني على أن بلاده تريد عقد صفقة تجارية لكنها في الوقت نفسه لا تخشى الحرب التجارية مع واشنطن.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس أن الصين دعت مفاوضي التجارة في الولايات المتحدة لعقد محادثات تجارية في بكين.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، كما زادت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع.

وعند نهاية التعاملات، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 109.3 نقطة ليصل إلى 27875.6 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بلغت 0.5 بالمائة هى الأولى في 5 أسابيع.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3110.2 نقطة، لكنه يتراجع بأكثر من 3 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم، ليسجل أول خسائر أسبوعية في 6 أسابيع.

وارتفع "ناسداك" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 8519.8 نقطة، لكنه يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 0.2 بالمائة، هى الأولى في 7 أسابيع.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة عند 98.018

مباشر (اقتصاد)

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