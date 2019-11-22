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الإسترليني يتجه لتسجيل أكبر تراجع يومي في 3 أسابيع

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الإسترليني يتجه لتسجيل أكبر تراجع يومي في 3 أسابيع الإسترليني يتجه لتسجيل أكبر تراجع يومي في 3 أسابيع

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني بوتيرة قوية أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه لأكبر هبوط يومي في 3 أسابيع بعد بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اليوم عن انكماش النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى منذ منتصف عام 2016 خلال الشهر الجاري مع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات.

وينتظر المستثمرون بحذر الانتخابات العامة في الشهر المقبل على أمل أن تساهم في حل أزمة البريكست.

ومن جانبه، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يحقق الإسترليني مكاسب بنحو 4 بالمائة مقابل اليورو حيث يرى أن الانتخابات البريطانية ستساهم في حل معضلة البريكست.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة أمام الدولار ليسجل 1.2835 دولار، ليتجه أكبر هبوط يومي منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما هبطت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة إلى 0.8586 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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