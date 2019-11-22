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محدث.. النفط يتراجع بأكثر من 1% ليسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. النفط يتراجع بأكثر من 1% ليسجل خسائر أسبوعية محدث.. النفط يتراجع بأكثر من 1% ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت النفط بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع القلق بشأن الطلب العالمي على الخام، لتسجل خسائر أسبوعية.

ولا تزال حالة من عدم اليقين بشأن صفقة جزئية بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين حول العالم محل اهتمام الجميع وسط مخاوف بعدم توقيعها في العام الجاري رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد بأن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية.

فيما أكد الرئيس الصيني أن بكين ترغب في عقد صفقة مع واشنطن لكنه أشار إلى أنها لا تخشى الحرب التجارية.

وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بمقدار 3 منصات لتصل إلى 671 منصة.

وكانت أسعار النفط تلقت الدعم في جلسة أمس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز بأن منظمة أوبك وحلفائها من المرجح أن يقوموا بتمديد اتفاقية كبح الإمدادات حتى منتصف عام 2020.

وعند التسوية،  تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 1.4 بالمائة مسجلاً 57.77 دولار للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية طفيفة تقارب 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 63.56 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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