أخبار عاجلة

روسيا.. إنقاذ 170 قطا وكلبا من الحريق -
شارع النهار | تمشية من الجامعة للدقي انتهت بانه اتقدملي زوجة احمد راتب الله يرحمه -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي التربية هي أن تعلم ابنك كيف يتعامل الرجل المحترم مع المرأة -
السفيرة عزيزة - "د. مروان سالم" يتحدث عن أضرار كريمة الشيكولاتة -
جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون" -
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار

Google+ Print
مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار

الرياض - مباشر: افتتح مزاد السيارات العالمي الذي أقيم اليوم في معرض الرياض للسيارات، بالمزايدة على سيارة بوقاتي Chiron Sport 110 ANS ، حيث افتتح المزاد عليها بمليوني دولار، وتم بيعها بمبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار.

وأفادت وكالة أنباء "واس"، اليوم الجمعة، أنه تتواجد في معرض الرياض للسيارات، المعرض الأكبر في الشرق الأوسط، 1200 سيارة معدلة ونادرة وكلاسيكية قدمت من الولايات المتحدة ومن أنحاء العالم.

ويقام في معرض الرياض للسيارات مزادين، أولها أقيم اليوم وعرضت به 60 سيارة، والآخر سيقام غداً، وستعرض به 160 سيارة.

ويستمر المعرض على مدى 6 أيام حتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.

كما سجل معرض مبيعات السيارات النادرة، في المزادات، اقتناء نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، وهي تعد سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم.

ترشيحات

 

صور..ولي عهد السعودية يشهد انطلاق " فورمولا إي" الدرعية للسيارات السعودية تجري تعديلات على تسوية المخالفات باللائحة ...

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر