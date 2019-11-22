مزاد معرض الرياض للسيارات يفتتح مبيعاته بـ 3.4 مليون دولار

الرياض - مباشر: افتتح مزاد السيارات العالمي الذي أقيم اليوم في معرض الرياض للسيارات، بالمزايدة على سيارة بوقاتي Chiron Sport 110 ANS ، حيث افتتح المزاد عليها بمليوني دولار، وتم بيعها بمبلغ 3 ملايين و400 ألف دولار.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أنه تتواجد في معرض الرياض للسيارات، المعرض الأكبر في الشرق الأوسط، 1200 سيارة معدلة ونادرة وكلاسيكية قدمت من الولايات المتحدة ومن أنحاء العالم.

ويقام في معرض الرياض للسيارات مزادين، أولها أقيم اليوم وعرضت به 60 سيارة، والآخر سيقام غداً، وستعرض به 160 سيارة.

ويستمر المعرض على مدى 6 أيام حتى الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.

كما سجل معرض مبيعات السيارات النادرة، في المزادات، اقتناء نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، وهي تعد سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم.

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