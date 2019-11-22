محدث.. أسعار الذهب عالمياً تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع صعود الدولار وترقب التطورات التجارية، لكنها تسجل خسائر أسبوعية.

وتخلى المعدن الأصفر عن ارتفاعه ليتحول للاستقرار مع صعود الدولار الأمريكي على خلفية بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، فيما صعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع.

وعادت حالة التفاؤل التجاري من جديد بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية.

كما أكد الرئيس الصيني أن بلاده ترغب في عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة وتريد التعامل على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وعند التسوية، استقر سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول عند مستوى إلى 1463.60 دولار للأوقية، لكنه يتراجع بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1463.39 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 98.235.