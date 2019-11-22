الملك من نيويورك : موقف الأردن ثابت ورافض للمستوطنات الإسرائيلية

جى بي سي نيوز :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه في نيويورك اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، موقف الأردن الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الأمم المتحدة بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أن أية إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب جلالة الملك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتناول اللقاء الأزمات الإقليمية، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها، حيث أكد جلالة الملك على الدور المهم للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

كما شدد جلالته على أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاجئين السوريين والدول المستضيفة، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية لهم ، وفق بترا .

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اللقاء، التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين، معربا عن احترام الأمم المتحدة للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

كما أكد أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بدور المملكة في استضافة اللاجئين، وتحملها للأعباء جراء ذلك.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة.

ودون جلالة الملك كلمة في سجل كبار الزوار في مقر الأمم المتحدة.