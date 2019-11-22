بدعم السياحة.. احتياطي تونس يسجل نحو 6.6 مليار دولار

مباشر: ارتفع الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة لمستوى 18.9 مليار دينار (6.58 مليار دولار) بنهاية يوم عمل، أمس الخميس.

وذكر البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، أن احتياطي تونس من العملة الصعبة الحالي يغطي 106 يوم توريد، مقارنة 77 يوما خلال نفس الفترة من عام 2018، وفقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات".

وأرجع المركزي التونسي ارتفاع الاحتياطي، إلى تحسن إيرادات السياحة بنسبة 38 بالمائة خلال 2018-2019، لتصل في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى 5 مليار دينار، مقابل 3.5 مليار دينار في نفس الفترة من 2018.

وتابع المركزي، أن إجمالي إيرادات العمل ارتفعت بنسبة 16.8 بالمائة خلال نفس الفترة، لتستقر في حدود 3.6 مليار دينار.

ونوه، إلى حصول تونس مؤخرا على قرض من الاتحاد الأوروبي بـ150 مليون يورو ( 472 مليون دينار) ضمن برنامج للمساعدة المالية.

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