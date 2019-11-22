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الشركات الأمريكية تواصل إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الخامس

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الشركات الأمريكية تواصل إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الخامس الشركات الأمريكية تواصل إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الخامس

مباشر:  تراجعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في حين لم تشهد منصات الغاز الطبيعي أي تغيير.

وأعلنت شركة "بيكر هيوز" في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 3 منصات للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 671 منصة.

في حين استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند 129 منصة.

وبحلول الساعة 6:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 1.3 بالمائة إلى 57.83 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1 بالمائة إلى 63.34 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود المستقبلية للغاز الطبيعي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 3.1 بالمائة إلى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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