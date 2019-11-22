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انطلاق أول منتدى دولي لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في مصر

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انطلاق أول منتدى دولي لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في مصر انطلاق أول منتدى دولي لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في مصر

 

القاهرة - مباشر: انطلقت فاعليات أول منتدى سنوي لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في ، اليوم الجمعة، برعاية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.

وأفاد جهاز حماية المنافسة في بيان صادر، اليوم، أن فاعليات المنتدى ستستمر حتى 24 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.

وأوضح البيان، أن المنتدى شهد مشاركة ممثلين عن أجهزة حماية المنافسة بدول الشرق الأوسط وإفريقيا أبرزها؛ المملكة العربية ، والكويت، وعمان، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، ومدغشقر، ونيجيريا، وموريشيوس، وباكستان.

وتُعقد على هامش المنتدى، عددا من الجلسات وورش العمل للتدريب على الإشكاليات الخاصة بقضايا سياسات المنافسة.

وأكد أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على ضرورة التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة حول العالم بشكل عام، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، والتدريب المستمر لعناصر تلك الأجهزة لتعزيز قدراتها في مجال المنافسة.

وأشار، إلى دعم جميع الدول الأعضاء في مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، في نشر سياسات حرية المنافسة، وتطبيقها مما يعود بالنفع على مواطني تلك الدول كافة.

والمح، إلى أن المنتدى يهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات حرية المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل.

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