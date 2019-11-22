ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة لمدة شهر

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل يمنع إغلاق حكومة الولايات المتحدة لمدة شهر.

وجاء توقيع الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من أمس الخميس على هذا التشريع ليصبح قانوناً، بعد أن مرره مجلسي الشيوخ والنواب.

ويهدف هذا القانون إلى استمرار تمويل الحكومة الأمريكية بمستوياتها الحالية حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويمنح تمديد التمويل الحكومي الكونجرس الأمريكي المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن المخصصات طويلة الأجل للحكومة.

في حين يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحصول على تمويل لبناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك.