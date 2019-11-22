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ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

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ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

جي بي سي نيوز :- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ، اليوم الخميس، أن واشنطن مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات مواطنيها، بحسب برقية وجهها إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن عون "تلقى برقية تهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، من نظيره الأمريكي، دونالد ترامب جاء فيها: "يشاطرني الشعب الأمريكي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال".

وأكد ترامب في رسالته أن "علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي هي علاقات قوية"​​​.

وأضاف ن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".

 

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية .

وقدم رئيس الوزراء سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رفض، مؤخرا، اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون تكنوسياسية على شاكلة سابقتها.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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