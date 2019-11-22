أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي التربية هي أن تعلم ابنك كيف يتعامل الرجل المحترم مع المرأة -
السفيرة عزيزة - "د. مروان سالم" يتحدث عن أضرار كريمة الشيكولاتة -
جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون" -
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد في الختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد في الختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد في الختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل بشأن التجارة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 1.8 بالمائة ليقود مكاسب البورصات الأورويبة مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد بأن الصفقة التجارية مع الصين قد تكون قريبة للغاية، في الوقت الذي أكد فيه نظيره الصيني أن بلاده ترغب في عقد صفقة مع واشنطن لكنها لا تخشى الحرب التجارية.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بالأمس بأن الجانب الصيني وجه دعوة لنظيره الأمريكي من أجل عقد محادثات تجارية وجهاً لوجه في بكين الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما استمر النشاط الاقتصادي الألماني داخل نطاق الإنكماش خلال الشهر الجاري.

وفي أول خطاب لها، دعت "كريستين لاجارد" رئيسة المركزي الأوروبي الحكومات إلى تعزيز الاستثمارات العامة.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 403.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 1.2 بالمائة مسجلاً 7326.8 نقطة، ليحقق مكاسب بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.2 بالمائة ليرتفع إلى 13163.8 نقطة، لكنه تراجع بنحو 0.6 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 5893.1 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1029 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة

ازدياد عدد المؤيدين لفوز ترامب بفترة جديدة