محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد في الختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل بشأن التجارة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية بنحو 1.8 بالمائة ليقود مكاسب البورصات الأورويبة مع إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قد تكون قريبة للغاية، في الوقت الذي أكد فيه نظيره الصيني أن بلاده ترغب في عقد صفقة مع واشنطن لكنها لا تخشى الحرب التجارية.

وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بالأمس بأن الجانب الصيني وجه دعوة لنظيره الأمريكي من أجل عقد محادثات تجارية وجهاً لوجه في بكين الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع نشاط الخدمات في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 10 أشهر، فيما استمر النشاط الاقتصادي الألماني داخل نطاق الإنكماش خلال الشهر الجاري.

وفي أول خطاب لها، دعت "كريستين لاجارد" رئيسة المركزي الأوروبي الحكومات إلى تعزيز الاستثمارات العامة.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 403.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 1.2 بالمائة مسجلاً 7326.8 نقطة، ليحقق مكاسب بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.2 بالمائة ليرتفع إلى 13163.8 نقطة، لكنه تراجع بنحو 0.6 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" ارتفاعاً بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 5893.1 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بلغت 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.1029 دولار.