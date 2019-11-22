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ولي عهد البحرين: مقومات المنطقة تؤهلها لاستضافة السباقات العالمية

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ولي عهد البحرين: مقومات المنطقة تؤهلها لاستضافة السباقات العالمية ولي عهد البحرين: مقومات المنطقة تؤهلها لاستضافة السباقات العالمية

المنامة – مباشر: قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، إن ما تتمتع به المنطقة من مقومات أهلتها لاستقطاب مختلف السباقات العالمية على أراضيها.

جاء ذلك خلال حضور ولي العهد البحريني، اليوم الجمعة، فعاليات انطلاق السباق الافتتاحي لموسم 2019-2020 من بطولة العالم للفورملا إي، بمنطقة الدرعية في ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأشار ولي العهد، إلى أن استضافة المملكة العربية السعودية للسباق الافتتاحي، ونجاحها في تنظيمه للمرة الثانية على التوالي، يضاف إلى رصيد إنجازاتها في تنظيم مختلف الفعاليات، لافتا إلى ما تتمتع به سباقات المحركات من قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة مما يسهم في تعزيز استضافتها لمثل هذه السباقات، والفعاليات الكبرى على المستوى العالمي. 

وهنأ ولي العهد البحريني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لنجاح السعودية في استضافة السباق الافتتاحي لموسم 2019-2020 من بطولة العالم للفورملا إي للمرة الثانية على التوالي.

وتستضيف السعودية تنظيم منافسات الدورة الثانية من سباق فورميلا إي الدرعية، في الدرعية التاريخية، ويمثل الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ بهذا السباق.

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