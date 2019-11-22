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بنك التسويات الدولي: "هليكوبتر الأموال" ليس حلاً لتباطؤ الاقتصاد

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بنك التسويات الدولي: "هليكوبتر الأموال" ليس حلاً لتباطؤ الاقتصاد بنك التسويات الدولي: "هليكوبتر الأموال" ليس حلاً لتباطؤ الاقتصاد

مباشر: قال كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولي إن دمج السياسة النقدية والمالية لدعم الاقتصاد ليس هو الحل الصحيح لتحدي تباطؤ النمو والتضخم.

وأوضح "كلاوديو بوريو" في مقابلة مع بورسين تسايتونج الألمانية أمس الخميس: "من المفيد أن يسير كلاهما في نفس الاتجاه، ولكن يجب ألا تختفي الحدود بين السياسة النقدية والمالية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وتابع: "لهذا السبب لا أؤمن بمقترحات مثل "هيلكوبتر الأموال" أو تسييل العجز المالي، وإلا فإن خطر الهيمنة المالية سوف يلوح في الأفق.

و"هليكوبتر الأموال" هو مصطلح يشير إلى إمكانية قيام البنوك المركزية بالتوسع في طباعة العملة وتوزيعها بدون فوائد على المواطنين من أجل تحفيز الإنفاق وبالتالي زيادة التضخم.

وبعد سنوات من التحفيز النقدي غير المسبوق، استنفدت البنوك المركزية أدواتها تقريباً، وزادت الضغوط على الحكومات لزيادة الدعم المالي.

وأيد "بوريو" دعوات أن يكون للسياسة المالية دور في الوقت الحالي، حيث تحملت البنوك المركزية عبء ضمان الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأضاف كبير الاقتصاديين في بنك التسوية الدولي أنه لا يجب التشكيك في استدامة المالية العامة.

وأوضح "بوريو" أن الاستثمار المختار والمنفذ جيدًا، على سبيل المثال، يفضل بشكل عام على النفقات الجارية، إنها ليست مسألة سياسة مالية في حد ذاتها، بل هي سياسة مالية حكيمة".

مباشر (اقتصاد)

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