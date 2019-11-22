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رئيس المركزي الألماني يحذر من التهاون بشأن مخاطر فقاعات الأصول

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رئيس المركزي الألماني يحذر من التهاون بشأن مخاطر فقاعات الأصول رئيس المركزي الألماني يحذر من التهاون بشأن مخاطر فقاعات الأصول

مباشر: قال رئيس البنك المركزي الألماني "جينس ويدمان" إن المركزي الأوروبي يجب ألا يتهاون إذا كانت سياسة التيسيرية التي انتهجها مؤخراً تدعم حدوث فقاعات الأصول المالية.

وأضاف رئيس "بونديسبنك" في مؤتمر مالي، اليوم الجمعة: "لا يمكن للمركزي الأوروبي أن يكون راضياً إذا كان موقف السياسة النقدية يثير مخاطر طويلة الآجل لاستقرار الأسعار من خلال تراكم الاختلالات المالية"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ويدمان: "لا ينبغي أن نكون على درجة عالية من الثقة بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة الاحترازية الكلية في معالجة المخاطر".

ودعا البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع حكومات منطقة اليورو إلى تطبيق المزيد من القيود على القطاع المالي، حيث أن المنازل تستمر في الارتفاع، كما أن قابلية البنوك لتحقيق أرباح في منطقة اليورو من المرجح أن تتراجع.

وفي سياق آخر، ذكر "ويدمان" أن إستراتيجية صناع السياسة النقدية تمنحنهم مهلة لعدم التعامل على كل مراجعة طفيفة في توقعات التضخم طالما أن المسار العام لا يزال قائماً.

ودعا محضر المركزي الأوروبي الصادر أمس إلى التوافق على تحقيق الهدف الرئيسي للبنك والخاص بتعزيز التضخم لمستهدفه قرب 2 بالمائة.

وقال "ويدمان": "معدلات التضخم المرتفعة عن قصد لن تتوافق مع إستراتيجية البنك المركزي الأوروبي وقد تشكل تحديًا في التواصل ومخاطرة في المصداقية".

مباشر (اقتصاد)

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