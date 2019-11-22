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صناديق الأسهم الأوروبية تشهد أول تدفقات خارجة في 5 أسابيع

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صناديق الأسهم الأوروبية تشهد أول تدفقات خارجة في 5 أسابيع صناديق الأسهم الأوروبية تشهد أول تدفقات خارجة في 5 أسابيع

مباشر: تخارج المستثمرون من صناديق الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي لأول مرة في 5 أسابيع؛ مع عودة التوترات التجارية.

وبحسب "بنك أوف أمريكا" استناداً لبيانات "إي.بي.إف.آر"، اليوم الجمعة، فإن التدفقات الخارجة من الأسهم الأوروبية بلغت 800 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وشهدت صناديق الأسهم العالمية صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.5 مليار دولار مع نزوح المستثمرين أيضاً من الأسهم الأمريكية واليابانية.

وجاءت عمليات سحب الأموال من صناديق الأسهم بعد أن شهدت قبل شهر واحد أكبر تدفقات داخلة منذ أوائل 2018 مع التفاؤل التجاري حول الصفقة التجارية الجزئية بين الصين والولايات المتحدة.

ولكن مع عودة المخاوف التجارية وعدم اليقين بشأن إتمام الاتفاق التجاري الجزئي عاد نزوح المستثمرين من صناديق الأسهم مجدداً.

مباشر (اقتصاد)

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