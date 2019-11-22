فيديو : السائحة رقم مليون للبترا .. تزور الاردن لقضاء شهر العسل مع زوجها

ج بي سي نيوز :- استقبلت مدينة البترا الأثرية اليوم الخميس، ولأول مرة في تاريخها الزائر رقم مليون، والذي كان من نصيب السائحة الأمريكية إليسون كيري.

وأقامت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة والقطاع السياحي في البترا، إحتفالية كبيرة حضرها حشود واسعة من المواطنين الاردنيين القادمين من كافة انحاء المملكة.

وقالت وزيرة السياحة والاثار مجد شويكة خلال رعايتها الحفل "هذا انجاز جديد يسجل للسياحة في الاردن وجميعنا نفتخر به"، متمنية ان يصل الرقم بعد سنوات قليلة الى العشرة ملايين سائح للبترا. واكد رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أن الاحتفال بالسائح رقم مليون هو من ضمن اهتمام السلطة بتطوير مدينة البترا سياحيا وتسويقها محليا وعربيا وعالميا، مثمناً دور القطاع السياحي والمجتمع المحلي الريادي والجهات الامنية ومشاركتهم الفاعلة في دعم وانجاح مثل هذه الاحتفالات .

وأشار الى أهمية تطوير الخدمات السياحية في منطقة البترا من خلال ما تقوم به السلطة من وضع وإعادة تأهيل المسارات السياحية واللوحات الإرشادية وتدريب العاملين في المحمية الأثرية من اجل تقديم أفضل الخدمات للزائر وحماية الموقع الأثري.

وقالت السائحة رقم مليون إيلسون كيري التي تزور الاردن لقضاء شهر العسل مع زوجها " إنها ستنصح جميع أقاربها وأصدقائها بزيارة الأردن وخاصة مدينة البترا"، مضيفة أنها محظوظة جدا بحصولها على رقم السائح المليون.

وأشارت الى أن زيارة البترا كانت بالنسبة لها ولزوجها حلما وتحقق، لافتة الى لشعورها بالشهرة بعد حصولها على رقم السائح المليون، حيث قدمت شكرها للأردن على الترحيب والاهتمام وكرم الضيافة التي حظيت بها هي وزوجها. وتحدث السائح الكندي جستن روهيت لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن مدى سحر المدينة الوردية الذي جذبه لعيش لحظات حقيقية بين احضانها، لافتا الى أن البترا تتمتع بجمال يتناقله أصدقاؤه الذين قامو بزيارة الاردن.

وقالت السائحة البريطانية يوليت بوفر : إن لمدينة البترا سحرا خاصا دفعها للعودة لزيارتها للمرة الثانية، حيث أن تجربتها الاولى دفعتها لإصطحاب اطفالها لمشاهدة هذة الاعجوبة وصناعة ذكريات عائلية في هذا المكان الرائع، مؤكدة ان شعب الاردن شعب مضياف وشديد الترحيب مما يشدك للبقاء هنا اكثر وقت ممكن.

وعبر أحد سكان لواء البترا المواطن أمين خليفات، عن سعادته بوصول البترا خلال هذا العام للزائر المليون، حيث سينعكس الإرتفاع بعدد الزوار الى إنتعاش المنطقة إقتصاديا ورفع مداخيل المجتمعات المحلية من السياحة.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في حديث الى وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن هذا الانجاز جاء بفضل الدعم الحكومي للقطاع السياحي وجهود وتكاتف جميع القطاعات السياحية الرسمية والخاصة، مؤكدا أن البترا أثبتت وجودها على خريطة العالم السياحية، وأن الطموح اكبر في زيادة أعداد السياح في العام المقبل. واشتمل الإحتفال الذي حضره امين عام وزارة السياحة ، ومدير عام دائرة الآثار العامة، وممثلو القطاع السياحي الحكومي والخاص في المملكة، ورؤساء الجمعيات السياحية، على عروض فنية وفلكلورية لفرق محلية من لواء البترا وفقرات فنية وغنائية للفنان عمر العبدالات.

وكانت سلطة إقليم البترا قد وقعت إتفاقية لإعادة تأهيل الشارع السياحي وإنشاء الشارع البديل وربطه بالشارع الشرياني والذي سيتم بدء العمل به خلال الفترة القريبة المقبلة للتخفيف من الضغوطات المرورية في المنطقة، وإعادة النظر في تنظيم السير في لواء البترا عبر عدة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وعملت سلطة إقليم البترا على إنشاء عدد من المشاريع منها ما هو في مراحله الأخيرة، بهدف زيادة تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية، والعمل جارٍ على تحسين واقع السياحة والبنية التحتية في المنطقة والنهوض بكافة الخدمات المشجعة للإستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في المنطقة.

يشار الى أنه لأول مرة يصل عدد زوار البترا الى المليون خلال العام الحالي والذي بقي على نهايته شهر ونصف، في حين وصل عداد زوار المدينة في عام (2018) الى 826993 زائرا، وفي (2017) بلغ اعداد الزوار 620441 .

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