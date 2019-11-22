بالاسماء : تشكيل المجلس الوطني للتشغيل في الاردن

جى بي سي نيوز :- قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز تشكيل "مجلس وطني للتشغيل"، للمساهمة في رسم السياسة العامة للتشغيل واقتراح برامج وخطط على المستوى الوطني بهدف تخفيض نسبة البطالة، بحسب وزير العمل نضال البطاينة.

وقال البطاينة، إن من مهام المجلس، متابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب ومخرجات التعليم المهني والفني والتقني.

المجلس، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، وعضوية وزير العمل نضال البطاينة (نائبا للرئيس)، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمين عام وزارة العمل، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، رئيس مجلس النقابات المهنية، رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، و4 ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم رئيس المجلس بتنسيب من وزير العمل، وتسمية أحد موظفي وزارة العمل ليكون مقررا للمجلس.

وأضاف البطاينة أن الوزارة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تتولى مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل الأردن وخارجه.

ولفت إلى أنه وعلى ضوء إطلاق الميثاق الوطني للتشغيل الذي يهدف إلى تبني سياسات وممكنات وإجراءات إصلاحية تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين، وتزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل وتطبيق الممكنات الحكومية في مجال التشغيل والذي يعتبر مرجعية للحكومات المتعاقبة لضمان التشاركية بين القطاعين العام والخاص في وضع الحلول للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة التي هي على رأس سلم أولويات الحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي، كان لا بد من متابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل من الجهات ذات العلاقة.

وأكد البطاينة أن المجلس ليس هيئة مستقلة جديدة أو جسم جديد، وأنه بمنزلة فريق وطني مؤلف من الجهات المعنية بالعمل والتشغيل والأشخاص من ذوي الخبرة، سيتولون أيضا مهام تقييم البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي والمساهمة في تطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الأكاديمي والمهني والتقني.

وبين وزير العمل أن من المهام أيضا، اقتراح سياسات تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني والعمل على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التشغيل، والتنسيق بين برامج ومشاريع التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بالتشغيل.