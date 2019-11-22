أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي التربية هي أن تعلم ابنك كيف يتعامل الرجل المحترم مع المرأة -
السفيرة عزيزة - "د. مروان سالم" يتحدث عن أضرار كريمة الشيكولاتة -
جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون" -
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تجمهر أمام جمعية المصارف اللبنانية احتجاجاً على السياسات المالية

Google+ Print
تجمهر أمام جمعية المصارف اللبنانية احتجاجاً على السياسات المالية تجمهر أمام جمعية المصارف اللبنانية احتجاجاً على السياسات المالية

مباشر: تظاهر عدد من المواطنين في لبنان أمام جمعية المصارف احتجاجاً على السياسات المالية المتبعة في الدولة التي تشهد حراك ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن عشرات المواطنين تظاهروا أمام مركز جمعية المصارف في بيروت، احتجاجا على السياسات المالية المتبعة في لبنان تحت شعار "لا استقلال قبل انهاء الاستغلال".

ونوهت الوكالة، إلى أن المحتجين رفعوا الأعلام الوطنية والشعارات المنددة بالفساد ومطلقين الشعارات المنادية بإسقاط سياسة رأس المال.

ويشار، إلى أن البنوك اللبنانية تم إغلاقها لمدة أسبوعين بقرار من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، في ظل ظروف الاحتجاجات التي تمر بها البلاد قبل أن تعود للعمل في مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وفي 9 نوفمبر الجاري، طمأن رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، المواطنين في لبنان، أن أموال المودعين محفوظة.

وأعلن صفير، أنه تم مطالبة حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

ونوه صفير، إلى أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بـ3 مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الـ6 أشهر الماضية.

وقرر مصرف لبنان مؤخراً، السماح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20 بالمئة لتلبية احتياجات المودعين شريطة عدم تحويلها إلى الخارج.

ترشيحات

لبنان.. إحالة 3 وزراء اتصالات سابقين للمحاكمة بتهم فساد جمعية مصارف لبنان تدعو البنوك لإعادة فتح فروعها بكافة المناطق

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة