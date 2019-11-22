تجمهر أمام جمعية المصارف اللبنانية احتجاجاً على السياسات المالية

مباشر: تظاهر عدد من المواطنين في لبنان أمام جمعية المصارف احتجاجاً على السياسات المالية المتبعة في الدولة التي تشهد حراك ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن عشرات المواطنين تظاهروا أمام مركز جمعية المصارف في بيروت، احتجاجا على السياسات المالية المتبعة في لبنان تحت شعار "لا استقلال قبل انهاء الاستغلال".

ونوهت الوكالة، إلى أن المحتجين رفعوا الأعلام الوطنية والشعارات المنددة بالفساد ومطلقين الشعارات المنادية بإسقاط سياسة رأس المال.

ويشار، إلى أن البنوك اللبنانية تم إغلاقها لمدة أسبوعين بقرار من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، في ظل ظروف الاحتجاجات التي تمر بها البلاد قبل أن تعود للعمل في مطلع شهر نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وفي 9 نوفمبر الجاري، طمأن رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، المواطنين في لبنان، أن أموال المودعين محفوظة.

وأعلن صفير، أنه تم مطالبة حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي، استنادا إلى قانون النقد والتسليف، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء.

ونوه صفير، إلى أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بـ3 مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الـ6 أشهر الماضية.

وقرر مصرف لبنان مؤخراً، السماح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20 بالمئة لتلبية احتياجات المودعين شريطة عدم تحويلها إلى الخارج.

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