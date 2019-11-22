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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يرتفع لأول مرة بـ3 أسابيع

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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يرتفع لأول مرة بـ3 أسابيع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يرتفع لأول مرة بـ3 أسابيع

من: سالي إسماعيل

مباشر: صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا لأول مرة في ثلاثة أسابيع، في حين تراجعت احتياطات البنك المركزي في البلاد من الذهب.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أمس الخميس، أن إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك صعدت إلى 78.053 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 75.430 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك زيادة 2.623 مليار دولار في احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا في غضون أسبوع بعد هبوط استمر لمدة أسبوعين متتالين.

وفي المقابل، تراجعت قيمة احتياطات الذهب في البنك المركزي لتركيا من 26.606 مليار دولار إلى 25.392 مليار دولار في الأسبوع المنقضي.

وبالنسبة لكافة احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي والذهب، فشهدت زيادة بنحو 1.409 مليار دولار في الأسبوع المنصرم لتصل إلى 103.445 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالوضع على أساس سنوي، فإن إجمالي احتياطات تركيا (النقد الأجنبي ولاذهب معاً) كانت في الأسبوع الماضي أعلى بنحو 15.26 بالمائة مقارنة مع نفس الأرقام المسجلة في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 89.467 مليار دولار.

ويقف معدل الفائدة في تركيا حالياً عند مستوى 14 بالمائة بعد خفض بلغ 1000 نقطة أساس في اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة تحت قيادة المحافظ الجديد "مراد أويصال".

ومن المقرر يعقد البنك المركزي في تركيا اجتماع السياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحلول الساعة 2:11 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة ليصعد الدولار إلى 5.7214 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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