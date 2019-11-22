محدث.. الدولار يتحول للصعود عالمياً عقب بيانات اقتصادية إيجابية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للمكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة ووسط التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، كما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وعاد التفاؤل التجاري ليخيم على الأوضاع التجارية من جديد، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصفقة التجارية مع الصين قريبة.

وفي الوقت نفسه، تستبعد غرفة التجارة الأمريكية إبرام الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل الموعد النهائي للتعريفات المرتقبة من جانب واشنطن على بكين في منتصف الشهر المقبل.

في حين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن بكين ترغب في التوصل لصفقة مع واشنطن وقد كانت تحاول تجنب الحرب التجارية لكنها لا تخشى اتخاذ إجراءات انتقامية عند الضرورة.

وفي سياق آخر، ترى رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد مع الإشارة إلى محدودية قدرة البنك المركزي على الاستجابة.

وبحلول الساعة 3:17 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.2 بالمائة ليسجل اليورو 1.1041 دولار.

في حين ارتفع الدولار بشكل هامشي أمام الين الياباني 0.05 بالمائة مسجلاً 108.68 ين، في حين صعد مقابل العملة البريطانية بنسبة 0.6 بالمائة ليهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.2841 دولار.

وشهدت الورقة الأمريكية زيادة أمام العملة السويسرية بأكثر من 0.2 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 0.9956 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 98.118.