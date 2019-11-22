أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي التربية هي أن تعلم ابنك كيف يتعامل الرجل المحترم مع المرأة -
السفيرة عزيزة - "د. مروان سالم" يتحدث عن أضرار كريمة الشيكولاتة -
جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون" -
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

Google+ Print
النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، بدعم أداء قطاعي الصناعة والخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى 51.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز مقابل 50.9 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك مع بدعم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 أشهر حيث زاد إلى 52.2 نقطة في الشهر الحالي، مقارنة مع 51.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل 51.5 نقطة خلال نفس الفترة.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى مستوى 51.6 نقطة في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر مقارنة مع 50.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يرتفع إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.030.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة

استمرار التظاهرات في لبنان بعد تكليف "دياب" بتشكيل الحكومة