النشاط الاقتصادي الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر

مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 4 أشهر، بدعم أداء قطاعي الصناعة والخدمات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى 51.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز مقابل 50.9 نقطة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء ذلك مع بدعم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 7 أشهر حيث زاد إلى 52.2 نقطة في الشهر الحالي، مقارنة مع 51.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة سوف يسجل 51.5 نقطة خلال نفس الفترة.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى مستوى 51.6 نقطة في الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى في 4 أشهر مقارنة مع 50.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في الولايات المتحدة سوف يرتفع إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 98.030.