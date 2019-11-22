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"تاسي" يرتفع 1.7% خلال أسبوع مع مكاسب سوقية بـ7مليارات دولار

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"تاسي" يرتفع 1.7% خلال أسبوع مع مكاسب سوقية بـ7مليارات دولار "تاسي" يرتفع 1.7% خلال أسبوع مع مكاسب سوقية بـ7مليارات دولار

الرياض - مباشر: ارتفع سوق الأسهم "تداول" خلال جلسات الأسبوع المنتهي، أمس الخميس، بنسبة 1.7 بالمائة.

وسجل المؤشر العام "تاسي" ارتفاعاً بنسبة 1.75 بالمائة، ليصل لمستوى 8062.61 نقطة بنهاية الأسبوع، مقارنة بـ7924.19 نقطة بالأسبوع السابق له، رابحاً 138.4 نقطة.

وجاء ارتفاع المؤشر العام مدفوعاً بصعود 13 قطاعاً، على رأسها إنتاج الأغذية بـ3.61 بالمائة، والنقل بنسبة 2.9 بالمائة، ثم البنوك بمقدار 2.63 بالمائة.

كما صعد قطاع الطاقة خلال جلسات الأسبوع بنسبة 1.9 بالمائة، والمواد الأساسية بمقدار 1.4 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.7 بالمائة.

فيما سجلت 8 قطاعات خسائر خلال تداولات الأسبوع، أبرزها تجزئة الأغذية بنحو 2 بالمائة، والتطبيقات وخدمات التقنية بمقدار 1.51 بالمائة، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.26 بالمائة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 1.44 بالمائة، مسجلة مكاسب تقدر بـ26.89 مليار ريال (7 مليارات دولار)، لتصل لـ1.898 تريليون ريال (506 مليارات دولار)، مقارنة بـ1.871 تريليون ريال (498.9 مليار دولار) بالأسبوع السابق له.

وزادت كميات التداول خلال الأسبوع هامشياً، لتسجل 595 مليون سهم، مقارنة بـ 594.50 مليون سهم بالأسبوع السابق له، مسجلة متوسطاً نحو 119 مليون سهم خلال الجلسة.

فيما تراجعت قيمة التداولات بشكل طفيف أيضاً، لتسجل إجمالي 15.429 مليار ريال خلال الأسبوع، مقابل 15.500 مليار ريال خلال الأسبوع السابق.

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مباشر (اقتصاد)

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