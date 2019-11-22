أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - حلقة السبت "تيجان القرآن" مع الشيخ خالد الجندي 21/12/2019 - الحلقة الكاملة -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: البيوت التي تهان فيها المرأة لا تصلح لإنتاج الرجال -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي التربية هي أن تعلم ابنك كيف يتعامل الرجل المحترم مع المرأة -
السفيرة عزيزة - "د. مروان سالم" يتحدث عن أضرار كريمة الشيكولاتة -
جريمة قتل غريبة .. محام اردني يقتل شقيقيه بسبب عجزه عن تكفيل "مسجون" -
ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي لقرار الجنائية -
حماس: سنتعاون مع محكمة الجنايات الدولية -
وبكرة أحلى| اللقاء الكامل مع د. أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر -
أجواء ما قبل مباراة المصري وبيراميدز -
شارع النهار : فقره المطبخ دجاج ملفوف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الاتصالات السعودية تستكمل نشر الجيل الخامس بالدرعية

Google+ Print
الاتصالات السعودية تستكمل نشر الجيل الخامس بالدرعية الاتصالات السعودية تستكمل نشر الجيل الخامس بالدرعية

الرياض – مباشر: كشفت شركة الاتصالات "STC" عن استخدام الجيل الخامس، لأول مرة في العالم خلال سباقات الفورميلا، في فورميلا إي الدرعية 2019.

وأعلنت STC في بيان اليوم الجمعة، اكتمال نشر شبكة الجيل الخامس في مواقع متعددة في الدرعية، حيث سيتمكن الزوار والحضور من استخدام الجيل الأحدث من الشبكة عبر الأجهزة المزودة بتقنية الـ 5G.

وأضافت أنها توفر جناحاً خاصاً للزوار لتجربة خدماتها الرقمية ولاسيما الخدمات المرتبطة بالجيل الخامس مثل أجهزة المحاكاة لقيادة السيارة والهواتف الذكية إضافة إلى خدمة المدفوعات الرقمية STC Pay وأجهزة الخدمة الذاتية.

وكانت STC قد أطلقت شبكة حية للجيل الخامس في المملكة في مايو /أيار من العام 2018، كما أنها أطلقت في يونيو/حزيران الماضي خدمات الجيل الخامس 5G تجارياً بالسعودية والكويت والبحرين كأول مشغل في المنطقة.

ترشيحات

اتفاقية سعودية عراقية للتعاون الزراعي تتضمن تأهيل المحاجر بمنفذ عرعر

السعودية.. قرار بتنظيم "المعهد المهني" وتوفير موظفيه من وزارة التعليم

الوزراء السعودي يُعدل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتوصيف رئيسها

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا