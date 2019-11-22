الاتصالات السعودية تستكمل نشر الجيل الخامس بالدرعية

الرياض – مباشر: كشفت شركة الاتصالات السعودية "STC" عن استخدام شبكة الجيل الخامس، لأول مرة في العالم خلال سباقات الفورميلا، في فورميلا إي الدرعية 2019.

وأعلنت STC في بيان اليوم الجمعة، اكتمال نشر شبكة الجيل الخامس في مواقع متعددة في الدرعية، حيث سيتمكن الزوار والحضور من استخدام الجيل الأحدث من الشبكة عبر الأجهزة المزودة بتقنية الـ 5G.

وأضافت أنها توفر جناحاً خاصاً للزوار لتجربة خدماتها الرقمية ولاسيما الخدمات المرتبطة بالجيل الخامس مثل أجهزة المحاكاة لقيادة السيارة والهواتف الذكية إضافة إلى خدمة المدفوعات الرقمية STC Pay وأجهزة الخدمة الذاتية.

وكانت STC قد أطلقت شبكة حية للجيل الخامس في المملكة في مايو /أيار من العام 2018، كما أنها أطلقت في يونيو/حزيران الماضي خدمات الجيل الخامس 5G تجارياً بالسعودية والكويت والبحرين كأول مشغل في المنطقة.

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