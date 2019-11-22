ترامب: الصفقة التجارية مع الصين قريبة للغاية

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون قريبة للغاية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد تقارير صحفية تفيد أنه من المحتمل تأجيل إتمام الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطن وبكين إلى العام المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس" اليوم الجمعة: "خلاصة القول هي أن لدينا فرصة جيدة للغاية لعقد صفقة تجارية".

وفي تصريحات له اليوم أكد الرئيس الصيني أن بكين ترغب في عقد صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لكنها لا تخشى الحرب التجارية.

لكن بينما يقول الجانبان إنهما يرغبان في التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إنه ليس متسرعاً نحو عقد الصفقة التجارية، مدعياً ​​أن الولايات المتحدة تستفيد من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية.