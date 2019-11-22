الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع عودة التفاؤل التجاري

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة التفاؤل بشأن الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتتجه "وول ستريت" للصعود الأول بعد خسائر استمرت 3 جلسات متتالية وسط عدم اليقين التجاري.

وعاد التفاؤل التجاري مجدداً بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصفقة التجارية مع الصين قد تكون قريبة للغاية.

كما أكد الرئيس الصيني على أن بلاده تريد عقد صفقة تجارية لكنها في الوقت نفسه لا تخشى الحرب التجارية مع واشنطن.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس أن الصين دعت مفاوضي التجارة في الولايات المتحدة لعقد محادثات تجارية في بكين.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 27815.6 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى 3109.07 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنفس النسبة مسجلاً مستوى 8529.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة عند 98.018