اتفاقية سعودية عراقية للتعاون الزراعي تتضمن تأهيل المحاجر بمنفذ عرعر

الرياض - مباشر: أقر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مذكرة تفاهم للتعاون بالمجال الزراعي مع العراق.

ونشرت الجريدة الرسمية في المملكة - أم القرى- الأمر الملكي بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومتي السعودية والعراق، الموقعة في مدينة الرياض في أبريل /نيسان 2019.

ونص البند الثاني، على تنفيذ المرسوم الملكي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه-.

ونشرت الجريدة الرسمية للسعودية، لوائح وأنظمة مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين الجانبين.

وتضمنت المادة الأولى من اللوائح، استهداف المذكرة تشجيع وتطوير التعاون الزراعي بشكل متبادل بين السعودية والعراق، وذلك في حدود صلاحيات كلا الطرفين وبما يتفق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية لكل منهما، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة لدى كل منهما.

ونصت المادة الثانية، على أن يتم تنفيذ أحكام المذكرة من خلال السلطتين المختصتين وهما (وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنيابة عن حكومة السعودية، وزارة الزراعة بالنيابة عن حكومة العراق).

وأشار المادة الثالثة، إلى المجالات الرئيسة للتعاون بموجب المذكرة، والتي تتضمن البحث العلمي والإرشاد الزراعي، الإنتاج النباتي وتبادل المعلومات فيما يخص مكافحة الآفات النباتية، التسويق الزراعي، والحجر النباتي والحيواني وإعادة تأهيل المحاجر في منفذ جديدة عرعر على جانبي الحدود.

كما تشمل مجالات التعاون، إدارة ومعالجة المياه العادمة واستخداماتها في القطاع الزراعي، التعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعات الزراعية التحويلية، وملف الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

ترشيحات