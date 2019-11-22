الأصول المشفرة تتهاوى 21 مليار دولار.. وخسائر 10% للبيتكوين

من: سالي إسماعيل

مباشر: ضربت الخسائر الحادة سوق الأصول المشفرة بأكثر من 21 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة البيتكوين والتي شهدت تراجعاً يتجاوز 10 بالمائة.

وتأتي الموجة البيعية في السوق الرقمي بعدما حذر بنك الشعب الصيني في وقت مبكر اليوم عبر بيان رسمي أنه يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد البيتكوين وتداول العملات الافتراضية في البلاد.

وذكر بنك الشعب أنه بمجرد اكتشاف تداولات البيتكوين والعملات الرقمية سيتم التخلص منها على الفور كما حذر المركزي الصيني من الخلط بين اهتمام البلاد بتكنولوجيا البلوكشين وبين البيتكوين والأصول المشفرة.

وبحلول الساعة 1:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية إلى 195.39 مليار دولار وهو أقل بكثير عن مستوى 216.96 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

ويعني ذلك أن سوق الأصول المشفرة شهد خسائر تتجاوز 21 مليار دولار في غضون 24 ساعة فقط.

أداء الأصول المشفرة في غضون آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وتأتي هذه الخسائر القوية بفعل اللون الأحمر الذي خيّم على قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بقيادة البيتكوين والبيتكوين كاش والتي تراجعت للمرتبة الأخيرة في القائمة.

وفي نفس السياق، شهدت الإيثريوم والريبل والبيتكوين كاش خسائر تتراوح بين 5 إلى 15 بالمائة في تعاملات اليوم.

وخلال نفس التوقيت، هبطت عملة البيتكوين الإلكترونية بنسبة 10.3 بالمائة لتتراجع إلى 7138.8 دولار بقيمة سوقية قدرها 128.93 مليار دولار.

كما شهدت عملتي الإيثريوم والريبل خسائر بنحو 12.1 بالمائة و5.4 بالمائة إلى 149.7 دولار و0.234 دولار على الترتيب لكنهما لا يزالان يحتفظان بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

وتبلغ القيمة السوقية للإيثريوم 16.26 مليار دولار في حين أن القيمة السوقية للريبل تراجعت إلى 10.13 مليار دولار.

وصعدت عملة "تيثر" للمرتبة الرابعة مع محدودية الخسائر في قيمتها حيث انخفضت بنسبة 0.6 بالمائة فقط إلى 1 دولار بقيمة سوقية تبلغ 4.11 مليار دولار ما جعلها تتجاوز البيتكوين كاش.

وتراجعت البيتكوين كاش في غضون ذلك للمركز الأخير في قائمة الخمسة الكبار بانخفاض 12.9 بالمائة لتسجل 206.6 دولار بقيمة سوقية قدرها 3.74 مليار دولار.