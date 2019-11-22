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مؤسس أوبر يبيع أسهماً بنصف مليار دولار في 3 أيام

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من: أحمد شوقي

مباشر: باع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" أسهماً بقية تتجاوز نصف مليار دولار، ليواصل الموجة البيعية لأسهمه بعد فترة حظر بيع الأسهم منذ الإكتتاب العام الأولي في مايو/أيار الماضي.

وبعد رفع القيود المفروضة على المستثمرين الأوائل في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأ "ترافيس كالانيك" في بيع قوي لأسهمه في أوبر، لتصل مبيعاته إلى 1.5 مليار دولار خلال أسبوعين.

وبحسب بيان لهيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية اليوم الجمعة، فإن المؤسس المشارك في أوبر باع أكثر من 20.4 مليون سهم بمتوسط ​​28.07 دولار للسهم الواحد بقيمة 578 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أيام المنتهية أمس الخميس.

ولا يزال "كالانيك" يمتلك حوالي 45 مليون سهم من أوبر.

وتؤكد مبيعات "كالانيك" على حقيقة أن المؤسس المشارك لأوبر يركز على مشاريع أخرى، مثل بدء شكرته الناشئة "كلاود كيتشنز".

وكان سهم أوبر أغلق جلسة الأمس عند مستوى 29.46 دولار بزيادة 5.10 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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