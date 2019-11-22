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الوزراء السعودي يُعدل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتوصيف رئيسها

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الوزراء السعودي يُعدل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتوصيف رئيسها الوزراء السعودي يُعدل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء وتوصيف رئيسها

الرياض - مباشر: أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل المادتين السابعة والعاشرة من قرار تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

ونشرت الجريدة الرسمية للسعودية -أم القرى- قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الهيئة العامة للإحصاء، والمتضمن تغيير المادة السابعة من التنظيم الخاصة بتشكيل مجلس هيئة العامة.

ونصت المادة على تشكيل المجلس برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزراء التجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية، فضلاً عن مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة.

كما شملت عضوية المجلس: "اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس".

ونوه ذات البند، إلى اختيار رئيس المجلس نائباً له من بين الأعضاء الوزراء فقط.

وتضمن البند الثاني من القرار، تعديل صدر المادة العاشرة من التنظيم، وذلك بإحلال عبارة "يكون للهيئة رئيس يُعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى"، محل "يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة".

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